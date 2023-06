Kulturheidelbeeren erfreuen sich zunehmender Beliebtheit und werden in Nordrhein-Westfalen mittlerweile auf etwa 420 ha angebaut, so der Provinzialverband Rheinischer Obst- und Gemüsebauer (Bonn). Bildquelle: Shutterstock.com Durch den Anbau verschiedener Sorten kann der Erntezeitpunkt gestaffelt werden, so dass die Ernte noch bis in den August hinein dauert. Im Handel bekommt der...

Den vollständigen Artikel lesen ...