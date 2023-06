Nach aktuellen Daten des Spanischen Landwirtschaftsministeriums belegte Aragon in dem Jahr 2022 den Spitzenplatz in dem Kirschanbau. Die Autonome Gemeinschaft verzeichnete 13.253 ha Kirschbäume und übertraf damit Extremadura (9.702 ha) und Katalonien (2.982 ha). Der Kirschanbau in Aragonien umfasste sowohl Trockenland (4.115 ha) als auch bewässertes Land (9.138 ha). Bildquelle:...

