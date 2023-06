Die Situation am österreichischen Frühkartoffelmarkt hat sich in den letzten Tagen entspannt. Bei zuletzt etwas günstigeren Witterungsbedingungen konnten die Erntearbeiten vielerorts wiederaufgenommen werden bzw. starten. Mittlerweile finden in allen Bundesländern Rodungen statt. Bildquelle: Shutterstock.com Dennoch zeigten sich die Erzeugerpreise relativ stabil. Einerseits...

Den vollständigen Artikel lesen ...