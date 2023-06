Der IT-Dienstleister übernimmt die norwegische Commaxx. Mit der Akquisition stärkt Also das Angebot im Solutions- und Cloud-Geschäft.Emmen - Der IT-Dienstleister Also übernimmt die norwegische Commaxx. Mit der Akquisition stärke man das Angebot im Solutions- und Cloud-Geschäft, teilte das Luzerner Unternehmen am Donnerstag mit. Finanzielle Angaben werden nicht gemacht. Das 1992 gegründete IT-Service-Unternehmen Commaxx hat den Angaben zufolge seinen Hauptsitz in Oslo, ist aber auch in Dänemark und Schweden vertreten.

