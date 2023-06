Weltweit bleiben Unternehmen im Hinblick auf IPOs zurückhaltend: Insgesamt wagten im zweiten Quartal weltweit 310 Unternehmen den Gang an die Börse.Zürich - Weltweit bleiben Unternehmen im Hinblick auf IPOs zurückhaltend: Insgesamt wagten im zweiten Quartal weltweit 310 Unternehmen den Gang an die Börse - drei Prozent weniger als im ebenfalls eher schwachen Vorjahresquartal. Auch das Emissionsvolumen schrumpfte weiter: um fünf Prozent auf 39,0 Milliarden US-Dollar. Dabei war die Entwicklung in den grossen Regionen sehr unterschiedlich: So...

Den vollständigen Artikel lesen ...