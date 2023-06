Am 28. Juli gibt es bei Hensoldt Zahlen zum ersten Halbjahr. Die Experten der Deutschen Bank rechnen für die ersten sechs Monate mit einem Umsatzplus von 7 Prozent. Das bereinigte EBITA soll um 28 Prozent ansteigen. An der Prognose 2023 dürfte der Konzern keine Änderungen vornehmen. So rechnet man mit einem Umsatzplus von 7 Prozent bis 10 Prozent. ...

