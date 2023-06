Am Donnerstagvormittag können deutsche Auto-Aktien wie Volkswagen, Mercedes, Continental oder BMW deutlich zulegen. Was die Gründe dafür sind und wo sich ein Einstieg lohnt. Nachdem der DAX und die meisten deutschen Aktien am Donnerstag sehr verhalten gestartet waren, zogen die Autoaktien am späten Vormittag teils deutlich an. Der Grund dafür liegt in den Zahlen, die der französische Autokonzern Renault aus dem Kofferraum zog: Denn Renault hob die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...