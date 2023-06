Mit dem neuen Fachbereich Erneuerbare BW in der Klima- und Energieagentur Baden-Württemberg (KEA-BW) will das Umweltministerium den Ausbau der von Windenergie und Photovoltaik stärken. Martina Hofmann leitet als zweite Geschäftsführerin KEA-BW den neuen Bereich. Martina Hofmann wird zum 1. Juli 2023 zweite Geschäftsführerin und Leiterin des neu geschaffenen Bereichs Erneuerbare BW bei der Klima- und Energieagentur Baden-Württemberg (KEA-BW). Somit will das Umweltministerium ein Zeichen für den Ausbau ...

