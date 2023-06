Die H&M-Aktie (WKN: 872318) gewinnt am Donnerstag unglaubliche +15% und steigt damit auf 15,13 €. Aber was ist der Hintergrund des rasanten Kursanstieges? Und ist hier vielleicht sogar eine Trendwende in Sicht? H&M vorgestellt H&M (Hennes & Mauritz AB) bietet weltweit Kleidung, Accessoires, Schuhe, Kosmetika, Heimtextilien und Haushaltswaren für seine Kunden an. Dabei ist man sowohl Online als auch mit Stores vertreten. Das Unternehmen wurde 1947 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...