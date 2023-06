Das Wasserstoffspeichersystem soll in ein Forschungsprojekt zur industriellen Stromversorgung eingebunden werden. In dem Projekt sollen Wasserstoffherstellung, Speicherung und Nutzung in diversen Industrieanwendungen optimiert werden.Auf dem Campus der Universität Stuttgart steht bald ein Container zu Versorgung mit Strom und Wärme aus Wasserstoff. Der Brennstoffzellenhersteller Proton Motor Fuel Cell teilt mit, einen Vertrag über die Lieferung seiner Container-Lösung "HyShelter" an die Universität geschlossen zu haben. Das System besteht aus drei "PM Frame S43"-Brennstoffzellenstacks, die unabhängig ...

