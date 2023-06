Ein bekannter Fonds für deutsche Mittelstandsanleihen wird liquidiert, seitdem ist der Markt für diese Wertpapiere in heller Aufregung. Dabei hätte es elegantere Lösungen für die Probleme des Fonds gegeben. Dass der ganze Markt unter der Fondsschließung leidet, hätte nicht sein müssen. Warum Mittelstandsanleihen das nicht verdient haben.Von Holger C. Hinz Am 14. Juni platzte die Bombe: Der Deutsche Mittelstandsanleihen Fonds, zuletzt rund 150 Millionen Euro schwer, wird aufgelöst. Die rund 80 Positionen des Fonds sollen Stück für Stück verkauft werden, die Einnahmen später unter den Anteilseignern aufgeteilt. Nicht nur sie müssen mit herben Verlusten rechnen, auch der Schaden für den Handel und die Emissionstätigkeit bei neuen Mittelstandsanleihen ist immens. Viel Vertrauen in den deutschen Mittelstand wurde zerstört. Dabei wäre dieser harte Cut vielleicht vermeidbar gewesen.Grundsätzlich ist der Markt für deutsche Mittelstandsanleihen nichts für risikoscheue Investoren. Die Zinsen, die Inhaber von Mittelstandsanleihen jährlich erhalten, sind deutlich höher als etwa die Zinskupons von Staatsanleihen der Bundesrepublik oder von Unternehmensanleihen solider ...

