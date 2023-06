Teilen: Die Inflation in Deutschland ist im Juni stärker gestiegen als erwartet - EUR/USD zieht nach den Daten weiter in Richtung 1,0950 an - Die Inflation in Deutschland, gemessen an der Veränderung des Verbraucherpreisindex (VPI), stieg im Juni auf Jahresbasis auf 6,4% von 6,1% im Mai. Dieser Wert lag über der Markterwartung von 6,3%. Auf Monatsbasis ...

