Die Schweizer Uhrenindustrie boomt und eilt gemessen am Exportvolumen von Rekord zu Rekord. Und die Aussichten bleiben trotz geopolitischer und wirtschaftlicher Unsicherheiten gut.Biel - Die Schweizer Uhrenindustrie boomt und eilt gemessen am Exportvolumen von Rekord zu Rekord. Und die Aussichten bleiben trotz geopolitischer und wirtschaftlicher Unsicherheiten gut, ist der abtretende Präsident des schweizerischen Uhrenverbands (FH) Jean-Daniel Pasche überzeugt. Am Donnerstag haben die FH-Mitglieder an der Generalversammlung in Biel Yves Bugmann zum neuen Präsidenten gewählt.

