DJ Astrazeneca mit positiven Imfinzi-Studienergebnissen bei Krebsbehandlung

Von Chris Wack

LONDON (Dow Jones)--Astrazeneca hat mit seinem monoklonalen Antikörper Durvalumab einen Erfolg in einer klinischen Phase-3-Studie erzielt. Der unter dem Produktnamen Imfinzi vertriebene Antikörper habe in Kombination mit Imjudo bei Patienten mit inoperablem hepatozellulärem Karzinom, die zuvor keine systemische Therapie erhalten hatten und für eine lokalisierte Behandlung nicht in Frage kamen, nach vier Jahren einen Gesamtüberlebensvorteil erzielt, so das Pharmaunternehmen. Die Daten nach vier Jahren Nachbeobachtungszeit zeigten, dass eine einmalige Initialdosis von Imjudo zusätzlich zu Imfinzi das Sterberisiko im Vergleich zu Sorafenib um 22 Prozent reduziert habe.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/kla/sha

(END) Dow Jones Newswires

June 29, 2023 10:41 ET (14:41 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.