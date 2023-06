Exasol will das Kapital erhöhen: Der Anbieter von Datenbank-Software aus Nürnberg kündigt die Ausgabe von mehr als 2,44 Millionen neuen Exasol Aktien an. Mit der Emission will das Unternehmen einen Erlös von etwa 7 Millionen Euro erzielen. Die Mittel sollen "die langfristige Wachstumsstrategie des Unternehmens unterstützen", so Exasol. Aktionäre werden ...

