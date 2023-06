Hjalmar Schröder, der seit acht Jahren für die Zürcher Kantonalbank tätig ist, verfügt über eine breite Fach- und Führungserfahrung im Banking, insbesondere in den Bereichen Risk und Handel.Zürich - Der Bankrat der Zürcher Kantonalbank hat Hjalmar Schröder (51) per 1. April 2024 zum neuen Leiter Risk und Mitglied der Generaldirektion ernannt. Hjalmar Schröder, der seit acht Jahren für die Zürcher Kantonalbank tätig ist, verfügt über eine breite Fach- und Führungserfahrung im Banking, insbesondere in den Bereichen Risk und Handel. Er folgt auf Roger Müller, der die Bank im Rahmen der...

