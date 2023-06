Der Umsatz von El Corte Inglés in Portugal stieg in dem Geschäftsjahr 2022, das am 28. Februar 2023 endete, um 20,2 % auf 583,9 Millionen EUR. Der spanische Riese beendete das Jahr mit dem höchsten Gewinn der letzten Jahre. Der weltweite Umsatz der El Corte Inglés Group liegt bei über 15.327 Millionen EUR, das sind 22,5 % mehr als in dem Vorjahr. El Corte...

Den vollständigen Artikel lesen ...