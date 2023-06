Das kühle Frühjahr hat die Entwicklung von Nektarinen in den spanischen Anbaugebieten verzögert. Angebotsbedingt waren die Preise zum Beginn der Saison auf hohem Niveau. Mit der steigenden Warenverfügbarkeit folgen stetig Preisnachlässe. In den starken Anbaugebieten Europas steigt das Nektarinenangebot, so teilt die Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH (AMI)...

