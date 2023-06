Allein im Juni hat das Land 723 Millionen USD durch Obst- und Gemüseexporte verdient, was einem Anstieg von 79 % im Vergleich zu Juni 2022 entspricht, so die Obst- und Gemüsevereinigung Vietnam (Vinafruit). Unter den Früchten verzeichneten die Durianfrüchte das höchste Wachstum und erwirtschafteten einen Umsatz von 503 Millionen USD, was einer 18-fachen Steigerung...

