Am Freitag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten. Besonders im Fokus stehen vorbörslich die Aktien der Lufthansa, Puma und Adidas. Am Donnerstag hatte der DAX kaum verändert bei 15.946,72 Punkten geschlossen. Trotz des Anstiegs der Inflation in Deutschland blieben die Aktienmarkt-Teilnehmer gelassen. An der Wall Street gingen der Dow-Jones-Index und der S&P 500 etwas fester aus dem Handel. Die positiven Ergebnisse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...