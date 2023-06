LEG hat den Ausblick für die operative Gewinnmarge und den Mittelzufluss für das laufende Jahr angehoben. Die bereinigte EBITDA-Marge soll nun bei circa 80 % liegen. Bisher wurde ein Wert von etwa 78 % erwartet. Den bereinigten operativen Mittelzufluss (AFFO) sieht LEG nun bei 165 Mio. bis 180 Mio. Euro. Hier wurden bis dato 125 Mio. bis 140 Mio. Euro erwartet. Dazu erklärte das Unternehmen, dass die Verbesserung im AFFO im Wesentlichen durch zwei ungefähr gleich große Einmaleffekte getrieben sei: Dazu zähle eine gegenüber der Planung geringeren Übergewinnbesteuerung von LEG eigener Stromproduktion sowie eine weitere Streichung von ursprünglich geplanten Neubauaktivitäten. Operativ profitiert LEG weiterhin von der Nachfragesituation im Mietmarkt und erwartet auf dieser Basis ein erhöhtes Mietwachstum von 3,8 - 4,0 (bisherige Erwartung: 3,3 - 3,7) %. Für das erste Halbjahr 2023 erwartet der Konzern eine Abwertung des Immobilienbestandes von ca. 7 % und liege damit im Rahmen der Erwartung. Die Zahlen für das erste Halbjahr 2023 sollen am 10. August veröffentlicht werden. Im vorbörslichen Freitagshandel zieht die Aktie schon an...



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsen-Erfahrung via Facebook: Besuchen und abonnieren Sie kostenlos die Facebook-Seite der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH: www.facebook.com/bernecker.info





Das sind die KI-Gewinner Der kostenlose Report zur KI-Revolution: Diese 5 Aktien müssen auf Ihre Watchlist! Hier klicken