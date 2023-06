Die beiden Partner werden Lärmschutzwände entlang der Nationalstrassen im Kanton Bern und in der Zentralschweiz zur Stromproduktion nutzen.Basel - Die Energieversorgerin IWB baut zusammen mit der TNC Consulting AG bald Solaranlagen an den Schweizer Autobahnen. Die beiden Partner werden Lärmschutzwände entlang der Nationalstrassen im Kanton Bern und in der Zentralschweiz zur Stromproduktion nutzen. Sie setzen sich in einem Bewerbungsverfahren des Bundesamts für Strassen durch. Die Elektrifizierung des Verkehrs wird künftig für einen...

Den vollständigen Artikel lesen ...