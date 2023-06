Die Bawag-Aktie gibt am Freitagvormittag stark nach. Gegen 10:00 Uhr liegt das Wertpapier an die 14 Prozent im Minus. Bekannt geworden ist, dass der aktivistische Invetor Petrus Advisers in einem Biref an die Europäische Bankenaufsicht (EBA) u.a. die Kreditqualität sowie die Governance der Bawag bemängelt und weitere Kritikpunkte übermittelt hat. Des weiteren informiert Petrus, dass man die Bawag-Aktien verkauft habe und nun eine Shortposition aufgebaut habe, wie aus einer aktuellen Präsentation hervorgeht. Die Bank würde sich immer weiter von Nachhaltigkeit, sozialer Verantwortung und Fairness entfernen, so die Petrus-Kritik. Petrus findet es schockierend, in welchem Ausmaß das Führungsteam der BAWAG die Bank in eine Ecke der Instabilität ...

Den vollständigen Artikel lesen ...