Der EuroStoxx50 steigt am Freitagmittag um 0,85 Prozent auf 4391,90 Punkte.Paris / London - Am letzten Handelstag des ersten Halbjahres haben die europäischen Börsen nochmals zugelegt und damit an die solide Entwicklung der vergangenen sechs Monate angeknüpft. Der EuroStoxx 50 stieg am Freitagmittag um 0,85 Prozent auf 4391,90 Punkte. Der französische Cac 40 legte um 1,09 Prozent auf 7392,14 Punkte zu, während der britische FTSE 100 0,66 Prozent auf 7521,19 Punkte gewann.

Den vollständigen Artikel lesen ...