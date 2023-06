Standard Chartered finanziert mit 1,29 Milliarden Euro ein Projekt zur Entwicklung einer netzunabhängigen lokalen Solarenergieinfrastruktur in Angola. Die Bankengruppe Standard Chartered stellt dem angolanischen Finanzministerium eine Finanzierung in Höhe von 1,29 Milliarden Euro für die Errichtung einer weitestgehend netzunabhängigen lokalen Infrastruktur für Strom aus erneuerbarer Energie bereit. Die neuen Photovoltaik-Anlagen sollen dazu beitragen ländliche Regionen in Angola autarker aufzustellen, ...

