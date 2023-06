Per 1. September 2023 tritt Anja Fiedler als Chief Export Promotion + Global Network Officer und stellvertretende CEO in die Geschäftsleitung von Switzerland Global Enterprise (S-GE) ein.Zürich - Per 1. September 2023 tritt Anja Fiedler als Chief Export Promotion + Global Network Officer und stellvertretende CEO in die Geschäftsleitung von Switzerland Global Enterprise (S-GE) ein. Sie folgt auf Thomas Först, der die Exportförderung bis 2022 verantwortet hat. Anja Fiedler bringt langjährige Erfahrung im internationalen Geschäft in Führungsfunktionen bei KMU und multinationalen...

Den vollständigen Artikel lesen ...