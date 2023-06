"schreib mir ein Editorial im Stil von Sebastian Affeld zu den Themen DAX, Börsen, aktuelles Marktgeschehen, Umfang etwa 500 Wörter", so lautete der Arbeitsauftrag an meinen elektronischen Praktikanten aus der Abteilung Künstliche Intelligenz. Das Ergebnis war, nach einigen Anläufen, gar nicht mal so gut, was mich spontan an meinen früheren Deutschlehrer erinnerte. Dessen klassische Anmerkung "Thema verfehlt" (für die ich während meiner Schulzeit kaum Verständnis aufbringen konnte) erhält vor dem oben geschilderten Hintergrund ganz plötzlich eine völlig neue Bedeutung. Zumal ich dann doch selbst zur Tastatur gegriffen habe, wie Sie an der nachfolgenden Zusammenfassung (hoffentlich) erkennen können: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...