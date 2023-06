ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Hermes vor der Quartals-Berichtssaison im Luxusgütersektor von 1230 auf 1815 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Natasha Brilliant hob in einer am Freitag vorliegenden Studie ihre diesjährigen Prognosen an von einem Niveau, das ehemals noch konservativer gewesen sei. Diese Anpassung ziehe sich dann auch durch die Folgejahre. Das deutlich höhere Kursziel begründete sie außerdem mit einer gestiegenen Branchenbewertung./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2023 / 10:02 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000052292

