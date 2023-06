Baden-Baden - Der Rapper RAF Camora steht an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit.



Mit "XV" erreicht RAF Camora sein achtes Nummer-eins-Album und verweist "Atlantis wird leben" von den Amigos an die zweite Stelle. Bronze holt abermals Apache 207 ("Gartenstadt"). Eric Clapton ist dank verschiedener Versionen seiner Konzertserie "24 Nights" gleich vierfach in den Top 100 vertreten. Der Reihe nach sind das "24 Nights: Rock" (16), "24 Nights: Blues" (25), "The Definitive 24 Nights" (30) und "24 Nights: Orchestral" (31).



In den Single-Charts steht "Friesenjung" von Ski Aggu, Joost und Otto Waalkes auf Platz eins. Dahinter landet "Komet" von Udo Lindenberg & Apache 207 auf Rang zwei. Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.

