Petrus Advisers hat, wie berichtet, heute einen Brief mit einigen Kritikpunkten betreffend die Bawag Group veröffentlicht. Seitens Bawag heißt es nun dazu: "Wir schätzen generell Feedback von unseren Investoren. In diesem Fall stimmen wir dem vorliegenden Report allerdings nicht zu und heben dazu Folgendes hervor: Der Inhalt des Reports ist inkonsistent, aus dem Zusammenhang gerissen und irreführend. Der Report steht auch im Gegensatz zur Meinung, die Petrus Advisers über BAWAG bis vor kurzem öffentlich vertreten hat. Aus dem Report geht hervor, dass Petrus Advisers eine Leerverkaufsposition in BAWAG-Aktien aufgebaut hat, was sowohl die zugrundeliegende wirtschaftliche Motivation des Reports erklären könnte als auch ein Indiz für die ...

