Apple ist das mit weitem Abstand wertvollste Unternehmen der Welt. Auf Platz zwei folgt Microsoft mit einem Börsenwert von 2,53 Billionen Dollar.New York - Die Marktkapitalisierung von Apple hat am Freitag erneut die Drei-Billionen-Dollar-Marke überschritten. Die Aktien des iPhone-Herstellers stiegen zu Handelsbeginn an der New Yorker Börse um 0,9 Prozent auf 191,4 Dollar, das reichte für den Schritt über die viel beachtete Marke. Anleger setzen offenbar darauf, dass Apple auch im schwierigen wirtschaftlichen Umfeld seinen Umsatz weiter...

