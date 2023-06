Der SMI schliesst nach einem Tageshoch von 11'309 Punkten noch um 0,98 Prozent höher auf 11'280,29 Punkten.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag, dem letzten Handelstag im ersten Halbjahr, auf breiter Front zugelegt. Allerdings hat der Markt zum Schluss noch ein wenig an Dynamik verloren und der SMI hat unter dem Tageshoch geschlossen. Angetrieben wurden die Gewinne vor allem von guten Konjunkturdaten. So stieg der von der US-Notenbank Fed besonders beachtete Preisindex PCE weniger stark...

Den vollständigen Artikel lesen ...