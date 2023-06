Der EuroStoxx50 schliesst 1,02 Prozent höher bei 4399,09 Punkten.Paris / London - Europas Börsen haben am Freitag dank erfreulicher Inflationsdaten ihre Gewinnserie fortgesetzt. Der EuroStoxx50 schloss 1,02 Prozent höher bei 4399,09 Punkten. Im Handelsverlauf war er wie schon mehrfach in den vergangenen Monaten an der Widerstandszone im Bereich um 4410 Punkte gescheitert. Mit 4415 Punkten knapp darüber liegt das Zwischenhoch aus dem November 2021.

