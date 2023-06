Volkswagen plant Nutzung des Ladenetzes von Tesla in den USA. Barclays stuft Tesla ab. Werden die schlechten Fundamentaldaten nun zum Verhängnis?Der Elektroautoprimus Tesla (US88160R1014) hat in den USA das mit Abstand am besten ausgebaute Ladenetzwerk für die hauseigene Elektroautoflotte. Bereits die US-Autoriesen General Motors (US37045V1008) und Ford (US3453708600) entschlossen sich dazu, eine Kooperation mit Tesla einzugehen, um das Ladenetz für die eigenen Kunden frei zugänglich zu machen. Diesen Schritt möchte nun offenbar auch der VW-Konzern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...