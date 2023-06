Der Nutzfahrzeughersteller Iveco hat am Freitag bekannt gegeben, dass er die vollständige Kontrolle über das ehemalige Joint Venture Nikola Iveco Europe, ein Gemeinschaftsunternehmen zwischen dem US-Konzern Nikola und Iveco, übernommen hat. Gleichzeitig verliert Nikola damit jegliche Kontrolle über das Joint Venture. Dennoch geht es für die Nikola-Aktie steil bergauf. Im Klartext bedeutet dies, dass Iveco neben dem vollständigen Eigentum an dem Joint Venture in Ulm, Deutschland, auch noch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...