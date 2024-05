DJ Volkswagen erwägt Verkauf von Traton-Aktien - Agentur

FRANKFURT (Dow Jones)--Volkswagen erwägt offenbar den Verkauf von Traton-Aktien im Wert von bis zu 1 Milliarde Euro. VW könnte so von dem gestiegenen Aktienkurs des Nutzfahrzeugherstellers profitieren, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Volkswagen habe mit potenziellen Beratern über einen Verkauf an institutionelle Investoren im Rahmen eines beschleunigten Bookbuildings in den nächsten Wochen gesprochen.

Volkswagen war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

May 14, 2024 09:54 ET (13:54 GMT)

