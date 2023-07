Konjunkturdaten aus den USA führten vor dem Wochenende endlich wieder für etwas Erleichterung an den Börsen. Die Konsumausgaben in Übersee hielten sich zuletzt eher in Grenzen. Das klingt erstmal nach einer negativen Nachricht. An den Märkten wird das aber als Argument für die Fed angesehen, beim weiteren Zinskurs möglicherweise auf die Bremse zu treten. Eben diese Hoffnung ließ die Kurse vielerorts wieder in Richtung Norden ziehen.Profitieren konnte von der guten Stimmung unter anderem Siemens Energy (DE000ENER6Y0), wo es Kursgewinne von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...