Laut Analysten von EastFruit bereitet sich Ägypten darauf vor, den Dattelexport anzukurbeln und dem derzeitigen Spitzenreiter Israel die Krone des größten globalen Exporteurs zu entreißen. In dem Jahr 2021 gehörte Ägypten nicht einmal zu den Top 10 der größten Dattelexporteure der Welt, aber in dem Jahr 2022 ist es auf den 8. Platz in der globalen...

Den vollständigen Artikel lesen ...