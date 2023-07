Am Montagmorgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,0915 Dollar und damit in etwa so viel wie vor dem Wochenende.Frankfurt - Der Euro hat sich zu Wochenbeginn über der Marke von 1,09 US-Dollar gehalten. Am Montagmorgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,0915 Dollar und damit in etwa so viel wie vor dem Wochenende. Das Euro/Franken-Paar präsentiert sich bei einem Stand von 0,9765 ebenfalls kaum bewegt seit Freitagabend und auch der US-Dollar hat sich kaum vom Fleck bewegt, wie der aktuelle Kurs von 0,8946...

Den vollständigen Artikel lesen ...