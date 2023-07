Obwohl die Stromerzeugung aus regenerativen Energien im ersten Halbjahr rückläufig war, ist ihr Anteil an der Nettostromerzeugung deutlich gestiegen. Das lag am abnehmenden Verbrauch und Exporten. Die erneuerbaren Energien haben im ersten Halbjahr 2023 57,7 Prozent des heimischen Stroms erzeugt. Das teilte das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE auf Basis von Daten der plattform Energy-Charts mit. Mit einem Anteil von 57,7 Prozent an der Nettostromerzeugung zur öffentlichen Stromversorgung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...