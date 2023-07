Nach rund 70 Jahren im Besitz der Familie von Lisa Della Casa wird Schloss Gottlieben an die Opernsängerin Tatjana Gazdik und ihre Familie übergehen.Gottlieben - Nach rund 70 Jahren im Besitz der Familie von Lisa Della Casa wird Schloss Gottlieben an die Opernsängerin Tatjana Gazdik und ihre Familie übergehen. Das Schloss bleibt somit einerseits im Besitz einer Sängerin und der Kultur gewidmet, andererseits auch in Schweizer Hand, was wichtige Kriterien für die Verkäuferschaft waren. Der Kauf ist beurkundet und der Besitzantritt wird per...

Den vollständigen Artikel lesen ...