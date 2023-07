Wer seine Mini-PV-Anlage nicht selber installieren will, kann bei Anbieter GreenAkku einen Service beauftragen. Der niederrheinische Mini-PV-Spezialist GreenAkku geht mit einem Installationsservice für Balkonsolaranlagen an den Start. Wie das Unternehmen mitteilte, wendet es sich damit an alle, die ihr Balkonkraftwerk nicht selbst montieren können oder wollen. Bisher bestellten vor allem Verbraucher, die ihre Solaranlage mit ein oder zwei Modulen und einer Ausgangsleistung von bis zu 800 Watt selbst ...

