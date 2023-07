Der EuroStoxx50 überbot mit knapp 4420 Punkten im frühen Handel nochmals sein höchstes Niveau seit Ende 2007. Zuletzt bewegte er sich 0,31 Prozent höher bei 4412,73 Punkten.Paris / London - Die Europa-Börsen sind am Montag solide in die zweite Jahreshälfte gestartet. Die Kursentwicklung fiel allerdings moderater aus als etwa im New Yorker oder dem asiatischen Handel. Die Stärke der Wall Street waren die hiesigen Börsen am Freitag schon ein Stück weit mitgegangen. Ausserdem bleibe etwas Konjunkturunsicherheit in den Köpfen der Anleger, hiess es.

