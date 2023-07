Die Hanwha Solar-Tochter Q Energy will den Bau von PV- und Windenergie-Kraftwerken in Europa beschleunigen. Aktuell sind 15 GW in Bau und Planung. Bis 2025 sollen es 20 GW werden. Die koreanisch-deutsche Q Energy beziffert ihre Projektpipeline für Photovoltaik-Kraftwerke in Europa auf 11,5 Gigawatt (GW). Das teilte das Unternehmen anlässlich des 1. Jahrestages der Unternehmensgründung mit. Inklusive der Windenergie betrage die Pipeline 15 GW. Die meisten Projekte seien in Spanien (6 GW), Frankreich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...