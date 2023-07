Florian Söllner, leitender Redakteur bei DER AKTIONÄR, blickt jede Woche auf die spannendsten Entwicklungen im Tech-Sektor. Heute geht es um folgende Werte: Lilium, EHang, Tesla, BYD, BMW, Smasung SDI, Volkswagen, SDM, Ceotronics, Axon Enterprise, Palantir, Hensoldt, Norcom, Snap, Nvidia, All for One ...