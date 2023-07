Next2Sun hat seine Technologie für vertikale und bifaziale PV-Module für ein Projekt der Agri-PV in der Steiermark an den Start gebracht. Next2Sun hat im steierischen Gabersdorf die erste vertikale bifaziale Agri-Photovoltaik-Großanlage in Österreich installiert. Wie das Unternehmen aus Dillingen mitteilte, beträgt Nennleistung knapp 2 Megawatt. Durch den vertikalen Aufbau können auf 90% der Fläche Kürbisse gedeihen. Denn die vertikale Technologie der Next2Sun überbaut nur ca. 1% der Fläche, so ...

