Matthias Roeser, Partner und bisheriger Länderverantwortlicher für die Schweiz bei BearingPoint hat die firmenweite Rolle als Global Technology Lead übernommen.Zürich - Claudio Stadelmann, Partner bei BearingPoint in Zürich, übernimmt mit Wirkung zum 1. Juli 2023 die Leitung Schweiz der unabhängigen Management- und Technologieberatung. Stadelmann ist seit seinem Abschluss in Betriebswirtschaft an der Universität St. Gallen (HSG) bei der Management- und Technologieberatung BearingPoint für Versicherungs- und Rückversicherungskunden tätig.

