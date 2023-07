Die Kursausschläge halten sich jedoch in Grenzen. Die zweite Veröffentlichung zu den Einkaufsmanagerindizes in der Eurozone bewegt die Märkte kaum.Frankfurt - Der Euro ist am Montagvormittag kurzzeitig unter die Marke von 1,09 US-Dollar gefallen. Am Mittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,0903 Dollar. Im frühen Handel hatte sie noch etwas höher notiert. Das Euro/Franken-Paar pendelt unterdessen in einer engen Spanne um die 0,98er Marke und notiert aktuell bei 0,9796 knapp darunter. Das Dollar/Franken-Paar notiert mit zuletzt 0,8984...

Den vollständigen Artikel lesen ...