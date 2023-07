Die Deutsche Post heißt nicht mehr Deutsche Post - was absurd klingt, ist zumindest teilweise richtig. Denn seit Monatsbeginn firmiert der Bonner Konzern nur noch als "DHL Group" - der zuvor geltende Name "Deutsche Post DHL Group" wurde um seinen nationalen Post-Bezug gekürzt. An der Börse tritt die Firma aber weiter als Deutsche Post auf.Die Marke Deutsche Post samt Posthorn im Logo wird es ohnehin weiterhin geben, sie steht für das nationale Briefgeschäft. Das macht nur noch sieben Prozent des ...

