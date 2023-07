Seit heute notieren die Aktien von ParTec an der Börse. Die Erstnotiz hat im Segment Scale in Frankfurt stattgefunden. Der erste Kurs lag am Morgen bei 112,50 Euro. Das Tageshoch von 136,00 Euro ist zugleich der Schlusskurs. Damit kommt das Unternehmen auf eine Marktkapitalisierung von 1,088 Milliarden Euro. Das Unternehmen aus München ist ein Hersteller ...

